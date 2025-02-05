Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабміну 3 лютого 2025 року.

Як повідомили у виші, курсантський парламент морської академії подав петицію з метою запобігти приєднанню Національного університету «Одеська морська академія» до Одеського Національного Морського Університету.

Таке рішення Міністерства освіти і науки України, на думку підписантів, «завдасть непоправної шкоди не тільки дійсній конкурентоспроможності України на ринку морської освіти, а й негативно вплине на розвиток України як морської держави в часи війни та в повоєнний час».

«Озвучене рішення МОН не відповідає власним критеріям визначення «сильного» вишу, на які постійно вказує МОН. Так, згідно з усіма заявленими в публічних виступах представників МОН критеріями оцінки Національний університет «Одеська морська академія» демонструє значно вищі показники, ніж університет, до якого МОН планує НУОМА приєднувати», – ідеться в петиції.

В академії просять скасувати рішення МОН щодо оптимізації шляхом приєднання «сильного і визнаного у світі ЗВО до слабшого», оскільки це призведе до зниження конкурентоспроможності морської освіти України в Європі та у світі.

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