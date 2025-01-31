Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Джерела видання в судовій системі допомогли знайти рішення, завдяки якому вдалося отримати пенсію в такому розмірі.

Кілька років тому Ківалов отримував 14 000 грн пенсії, але 2020 року звернувся до Головного управління ПФУ з вимогою зробити перерахунок.

З огляду на те, що в країні зросла зарплата народного депутата, а також слід врахувати його зарплату на новому місці роботи – «Міжнародному гуманітарному університеті».

У суді Ківалов представив довідки про зарплату нардепа і з «Міжнародного гуманітарного університету», який він очолює. Якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він би отримав лише 39,7 тис. грн. Тому він вимагав врахувати також зарплату з університету. І, вочевидь, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює Ківалов, різко підняв йому зарплату – до 442,7 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Сергій Ківалов постраждав під час обстрілу Одеси 29 квітня. Тоді ЗС РФ вдарили ракетою по палацу студентів Юридичної академії Одеси.

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Які пенсії платять в Україні?

Зараз в Україні налічується 10,34 млн пенсіонерів. На 497,5 тис. пенсіонерів менше стало за три роки повномасштабної війни. 5 789 грн склала середня пенсія в Україні наприкінці 2024 року за даними Пенсійного фонду України.

Такі дані наводить аналітичний ресурс «Опендатабот».

5 789 грн або 132 євро (за курсом на сьогодні) становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року.

За рік в Україні виплати зросли на 7,5 %, натомість інфляція, за даними Нацбанку, становила 12 %, яка з’їла підвищення, констатують експерти.

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Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів у Києві – 8 тисяч 17 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати в Тернопільській області – 4 тис. 484 грн.

26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн.

Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому – 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці стало найменше: аж на 51,5 тис. осіб.

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