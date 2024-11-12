В Одесі відновлять 18-й трамвай і продовжать його маршрут

Подробиці у матеріалі “Одеського Життя”.

18-й і 19-й трамвайні маршрути не працюють уже майже три роки. Причина – відсутність розворотного кільця на 16-й станції Великого фонтану. Усередині старого компанія забудовник зводить житловий комплекс. Облаштовувати нове місце для розвороту трамваїв повинна вона ж, але будівельники вже давно не вкладаються в терміни.

Спочатку трамваї на час будівництва розверталися заднім ходом, але це виявилося небезпечним для пішоходів. І після трагедії, коли під колесами трамвая, що здає назад, загинула людина, від цієї ідеї відмовилися.

Як стало відомо з тендерної документації в системі Prozorro, зараз міська влада знайшла інше рішення проблеми. 18-й маршрут продовжать до Дачі Ковалевського, з’єднавши його з 19-м. Після цього трамваї проїжджатимуть 16-ту станцію Фонтану транзитом, а розвертатися будуть уже на кінцевій 19-го трамвая.

Спеціалізоване видання «Пасажирський транспорт» зазначає, що проєкт зі з’єднання трамвайних колій має бути готовий до кінця листопада 2024 року. І потім його можна буде реалізувати буквально протягом кількох днів. Тож є всі підстави розраховувати, що вже цього року одесити зможуть користуватися повноцінним маршрутом через весь Фонтан, продовженим до Дачі Ковалевського.

З огляду на подорожчання міських маршруток з першого грудня, це буде дуже доречно.

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