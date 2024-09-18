В Одесі відремонтують узвіз Марінеско: коли почнуть ремонт і скільки він триватиме

Згідно з доповіддю віце-мера Олександра Філатова, проблемна ділянка має бути відремонтована до кінця року. На це депутати міськради виділили 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, одеський узвіз Маринеско був капітально відремонтований компанією «Росдорстрой» у 2019-2020 роках, на що пішло майже 70 мільйонів коштів міського бюджету. Але в 2023 році тут утворилися тріщини на проїжджій частині, а рейки на рівні ділянки, де йде будівництво висоток компанії «Пространство», «просіли».

Тим часом частина спуску на ділянці, де просів ґрунт, планували ремонтувати ще з початку року. Оскільки підпірна стінка вже побудована, то зараз суть роботи полягає в тому, що на спуску необхідно влаштувати дві дренажні системи, щоб відвести воду.

Наразі проектні роботи вже завершені та добігають кінця експертні дослідження. Після завершення експертизи у мерії планується оголосити тендер на ремонт, а до кінця жовтня укласти договір із підрядником.

За словами авторів проекту, для виконання цієї роботи потрібно в ідеалі сім, а мінімально – чотири місяці.

«Ми будемо просити, щоб він зробив ще швидше – десь за два з половиною чи три місяці – цю роботу», – повідомив Олександр Філатов.

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Джерело: USIonline.com, фото Марії Котової