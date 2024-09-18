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В Одесі відремонтують узвіз Марінеско: коли почнуть ремонт і скільки він триватиме

В Одесі відремонтують узвіз Марінеско: коли почнуть ремонт і скільки він триватиме

Сьогодні, 18 вересня 2024 року, на черговій сесії Одеської міськради ухвалили рішення щодо ремонту злощасного узвозу Марінеско, де, незважаючи на нещодавно проведені роботи, продовжують просідати трамвайні рейки.

Згідно з доповіддю віце-мера Олександра Філатова, проблемна ділянка має бути відремонтована до кінця року. На це депутати міськради виділили 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, одеський узвіз Маринеско був капітально відремонтований компанією «Росдорстрой» у 2019-2020 роках, на що пішло майже 70 мільйонів коштів міського бюджету. Але в 2023 році тут утворилися тріщини на проїжджій частині, а рейки на рівні ділянки, де йде будівництво висоток компанії «Пространство», «просіли».

Тим часом частина спуску на ділянці, де просів ґрунт, планували ремонтувати ще з початку року. Оскільки підпірна стінка вже побудована, то зараз суть роботи полягає в тому, що на спуску необхідно влаштувати дві дренажні системи, щоб відвести воду.

Наразі проектні роботи вже завершені та добігають кінця експертні дослідження. Після завершення експертизи у мерії планується оголосити тендер на ремонт, а до кінця жовтня укласти договір із підрядником.

За словами авторів проекту, для виконання цієї роботи потрібно в ідеалі сім, а мінімально – чотири місяці.

«Ми будемо просити, щоб він зробив ще швидше – десь за два з половиною чи три місяці – цю роботу», – повідомив Олександр Філатов.

Читайте також: Як п’яниця і картяр з Одеси став особистим ворогом Гітлера: історія Олександра Маринеско та однойменного спуску.

Джерело: USIonline.com, фото Марії Котової

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