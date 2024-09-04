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Раптово зупинилося серце захисника із Сергіївської громади

Раптово зупинилося серце захисника із Сергіївської громади

Чергова болюча втрата в Білгород-Дністровському районі – під час проходження лікування помер захисник України Євген Швець із Сергіївської громади.

Про це повідомили в Сергіївській селищній раді.

47-річний мешканець села Миколаївка Євген Швець помер у лікарні унаслідок раптової зупинки серця 2 вересня 2024 року.

Євген Швець

«Чергова важка втрата для Сергіївської громади, мужній воїн, який захищав нашу країну, назавжди залишиться в пам’яті та серцях кожного з нас. Приносимо щирі співчуття родині, друзям та близьким Євгена. Терпіння, сил і витримки пережити важке горе…», – написали земляки Євгена.

Раніше, 12 серпня 2024 року, під час наступальних дій біля селища Роботине Запорізької області загинув житель Сергіївської громади Андріянов Олексій В’ячеславович.

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