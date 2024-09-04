Раптово зупинилося серце захисника із Сергіївської громади

Про це повідомили в Сергіївській селищній раді.

47-річний мешканець села Миколаївка Євген Швець помер у лікарні унаслідок раптової зупинки серця 2 вересня 2024 року.

«Чергова важка втрата для Сергіївської громади, мужній воїн, який захищав нашу країну, назавжди залишиться в пам’яті та серцях кожного з нас. Приносимо щирі співчуття родині, друзям та близьким Євгена. Терпіння, сил і витримки пережити важке горе…», – написали земляки Євгена.

Раніше, 12 серпня 2024 року, під час наступальних дій біля селища Роботине Запорізької області загинув житель Сергіївської громади Андріянов Олексій В’ячеславович.

Читайте також: Воював на Бахмутському та Торецькому напрямках: на війні загинув лицар із Ізмаїлу