Захисник з Одеської області отримав смертельне поранення на фронті

Захисник з Одеської області отримав смертельне поранення на фронті

Одеська область втратила ще одного захисника – у бою за незалежність рідної країни загинув житель села Випасне Мологівської громади Олександр Колесніченко.

Олександр Колесніченко отримав поранення, несумісні з життям під час виконання бойового завдання із захисту держави. Серце воїна зупинилося в лікарні.

Про це повідомляє Мологівська сільська рада.

Олександр Колесніченко

«Олександр, як і багато інших, мріяв про вільну незалежну Україну, будував плани на майбутнє, але не судилося їм здійснитися, бо поклав своє молоде життя за незалежність і волю нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув захисник із Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

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