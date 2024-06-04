Захисник з Одеської області отримав смертельне поранення на фронті

Олександр Колесніченко отримав поранення, несумісні з життям під час виконання бойового завдання із захисту держави. Серце воїна зупинилося в лікарні.

Про це повідомляє Мологівська сільська рада.

«Олександр, як і багато інших, мріяв про вільну незалежну Україну, будував плани на майбутнє, але не судилося їм здійснитися, бо поклав своє молоде життя за незалежність і волю нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув захисник із Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

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