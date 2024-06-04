Захисник з Одеської області отримав смертельне поранення на фронті

Одеська область втратила ще одного захисника – у бою за незалежність рідної країни загинув житель села Випасне Мологівської громади Олександр Колесніченко.
Олександр Колесніченко отримав поранення, несумісні з життям під час виконання бойового завдання із захисту держави. Серце воїна зупинилося в лікарні.
Про це повідомляє Мологівська сільська рада.
«Олександр, як і багато інших, мріяв про вільну незалежну Україну, будував плани на майбутнє, але не судилося їм здійснитися, бо поклав своє молоде життя за незалежність і волю нашої держави», – йдеться в повідомленні.
Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув захисник із Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.
Читайте також: Його сміливість врятувала п’ятьох: історія героя-десантника з позивним «Дубок»