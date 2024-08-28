Воював на Бахмутському і Торецькому напрямках: на війні загинув лицар з Ізмаїла

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Олексій Гайсюк народився і виріс в Ізмаїлі. Після закінчення школи №11 почав працювати – спочатку на невеликих будмайданчиках, потім – у комунальному підприємстві, згодом – у великому магазині будматеріалів.

«Олексій мав сім’ю, був відкритою та щирою людиною, завжди готовою прийти на допомогу іншим. Він любив проводити вільний час, займаючись голубами та риболовлею, і жив спокійним, зрозумілим життям», – написав Андрій Абрамченко.

Усе змінилося 24 лютого 2022 року – Олексій вирішив стати на захист рідної землі від російської агресії. Він проявив відвагу в боях на Бахмутському та Торецькому напрямках, за що був відзначений командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

Під час виконання бойового завдання 24 серпня Олексій Іванович Гайсюк віддав найдорожче – своє життя.

Вдома на нього чекали мати, сестра та дружина.

Героя поховають на Алеї Слави на Новому кладовищі Ізмаїла.

12 серпня 2024 року під час наступальних дій біля селища Роботине Запорізької області загинув житель Сергіївської громади Андріянов Олексій В’ячеславович.