Під Запоріжжям загинув Захисник із Сергіївської громади

Скорботну звістку повідомила пресслужба Сергіївської ОТГ.

Військовослужбовець Олексій Андріянов загинув 12 серпня 2024 року під час наступальних дій біля селища Роботине Запорізької області. Герою було 42 роки.

«Схиляємо голови перед захисником, Героєм України, який віддав найцінніше – своє життя. Щирі співчуття родині та близьким полеглого воїна. Сил і витримки пережити важке горе. Царство небесне та вічна пам’ять. Герої не вмирають!» – написали земляки Олексія.

Виконуючи свій військовий обов’язок, 13 серпня загинув житель міста Арциз Кирило Мягченко.

Раніше повідомлялося про загибель бійцяпідрозділи «Хімера» Володимира Крупського, який був відомим учасником фанатського руху одеського футбольного клубу «Чорноморець» .