Внезапно остановилось сердце защитника из Сергеевской громады

Об этом сообщили в Сергеевском поселковом совете.

47-летний житель села Николаевка Евгений Швец скончался в больнице в результате внезапной остановки сердца 2 сентября 2024 года.

«Очередная тяжелая потеря для Сергеевской громады, мужественный воин, который защищал нашу страну навсегда останется в памяти и сердцах каждого из нас. Приносим искренние соболезнования семье, друзьям и близким Евгения. Терпения, сил и выдержки пережить тяжелое горе…», — написали земляки Евгения.

Ранее, 12 августа 2024, года во время наступательных действий возле поселка Роботино Запорожской области погиб житель Сергеевской громады Андриянов Алексей Вячеславович.

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