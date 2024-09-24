Не тільки Пушкін: в Одесі демонтують 19 пам’ятників і знаків (перелік)

Про це йдеться в рішення виконкому Одеської міськради, яке 23 вересня опублікували на сайті мерії.

З огляду на розпорядження начальника Одеської ОДА Олега Кіпера від 26 липня 2024 року, демонтаж здійснюватиме мерія.

Читайте також: Одеса після деколонізації та декомунізації: що буде з культурною спадщиною міста

«Призначити Управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником проектування демонтажу (перенесення, вилучення) з публічного простору пам’яток, пам’ятних знаків, їхніх окремих елементів у м. Одесі згідно з переліком», – йдеться в рішенні виконкому.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олександра Філатова.

Список пам’ятників Одеси, які планують демонтувати:

Пам’ятник М. Горькому – парк ім. Марка Твена,

Пам’ятник Глушку В.П. – проспект Академіка Глушка,

Пам’ятник Глушку В.П. – проспект Академіка Глушка, Макети ордена Леніна – площа Десятого квітня,

Пам’ятник І. Бабелю – вулиця Жуковського, 24,

Братська могила червоногвардійців – Куликове поле,

Пам’ятник Олександру II – парк ім. Т.Г. Шевченка,

Пам’ятник А. Маринеско – узвіз Маринеско,

Стіна Чекістів – вулиця Мечникова кут вулиці Болгарської,

Пам’ятник З. Космодем’янській – вулиця Мускатна, 1,

Пам’ятник І.В. Мічуріну – Овідіопольське шосе, 3,

Пам’ятник (погруддя) Малиновському Р.Я. – вулиця Преображенська, кут вулиці Софіївської,

Пам’ятник М.О. Посмитному – вулиця Балтиморська,

Пам’ятник поету О.С. Пушкіну – Приморський бульвар,

Пам’ятник О.С. Пушкіну – вулиця Пушкінська, 13,

Пам’ятник комсомольцям – сквер між вул. Старопортофранківською та Мечникова,

Пам’ятник І.Д. Черняховському – вулиця Тіниста, 1,

Пам’ятник А.А. Нілусу – Фонтанська дорога, 4,

Пам’ятник В.П. Чкалову – Французький бульвар, 85,

Пам’ятник В. Висоцькому – Французький бульвар, 33.

По темі: Вночі одеські активісти самостійно зняли Леніна та червону зірку зі стели на площі 10 квітня

Нагадаємо, днями Олег Кіпер заявив, що пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну навпроти одеської мерії знесуть найближчим часом. Розпорядження про демонтаж уже підписано, і всі необхідні листи розіслано.

У той же час керівник ёДепартаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга розповів про правову колізію, яка виникла з демонтажем пам’ятників в Одесі.