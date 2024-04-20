Знесення і встановлення нових: які пам’ятники можуть з’явитися і зникнути в Одесі

Пам’ятники героям — де встановлять?

У парку Перемоги пропонують встановити погруддя матросу 137-го батальйону морської піхоти Віталію Скакуну, який 24 лютого 2022 року ціною свого життя підірвав Генічеський міст, не дозволивши прорватися колонам ворожої техніки.

Однак історико-топонімічна комісія розглядає також альтернативний варіант установлення пам’ятників загиблим українцям — Меморіал 411-ї батареї, Алея Слави в парку Шевченка та парк Слави і Волі біля будівлі облради. Обговорювати ці варіанти будуть одеські скульптори, архітектори та краєзнавці.

Про долю пам’ятників меценатам і будівельникам Одеси

Якщо під час встановлення пам’ятників героям війни особливих розбіжностей не виникає, то з історичними пам’ятниками Одеси справа йде не так однозначно. Наприклад, за законом про деімперіалізацію, пам’ятник герцогу Дюку де Рішельє потрібно демонтувати, оскільки він був фельдмаршалом і «керівником окремої території Російської імперії». Така ж доля загрожує пам’ятникам Михайлу Воронцову, Йосипу де Рібасу та Олександру Ланжерону. Однак з їх ліквідацією Одеса втратить свою історичну індивідуальність. Тому, щоб уникнути необачних рішень, долю цих монументів сьогодні не обговорюють. Поки що їм нічого не загрожує.

Пам’ятники вченим залишать на місці

А ось щодо пам’ятників іншим діячам культури і науки, пов’язаним з Росією, ухвалюються індивідуальні рішення.

Так, пам’ятник Льву Толстому, як пацифістові і противнику імперських амбіцій, демонтувати не стануть, але перенесуть у парк Савицького, де буде створено експозицію монументального мистецтва часів російської імперії.

Туди ж може вирушити пам’ятник льотчику Валерію Чкалову і монумент потьомкінцям з Митної площі.

А ось погруддя Григорія Вакуленчука, розташоване там же, на Митній площі, вирішили залишити на місці, оскільки він все-таки був українцем і не підтримував більшовиків.

Пам’ятник винахіднику радіо Олександру Попову, який проводив в Одесі досліди, поки залишили на місці — до отримання історико-біографічної довідки.

На пам’ятниках генералу Івану Черняховському, математику Олександру Ляпунову і фізіологу Івану Павлову просто змінять таблички. Написи на них зроблять українською мовою і приберуть слово «російський» перед професіями вчених.

А з колони в парку Шевченка приберуть двоголового орла і шапку Мономаха. Тепер вона буде просто пам’ятним знаком на честь заснування парку.

Росія знищує історичну Одесу

Під час обстрілів Одеси російською армією було пошкоджено близько 100 пам’яток архітектури, а 29 з них було зруйновано. Усі вони розташовані в історичному центрі міста і перебувають під захистом ЮНЕСКО. За останній рік російськими ракетами був понівечений Будинок вчених — одна з найкрасивіших будівель Одеси та пам’ятка архітектури національного значення. Отримала сильні пошкодження школа Столярського, Спасо-Преображенський собор і безліч інших історичних будівель міста.