В Одесі знесуть пам’ятники Пушкіну – рішення міськради

Таке рішення депутати ухвалили під час чергової сесії Одеської міської ради, яка проходить сьогодні, 4 грудня.

Депутати Одеської міської ради проголосували за виділення коштів на розробку проєктів з демонтажу 12 пам’ятників, зокрема й Пушкіну. На проєкт кожного об’єкта планується надати з бюджету міста по 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, ініціатива демонтажу пам’ятника Пушкіну належить центральним органам влади. Раніше Міністерство культури вилучило пам’ятники Пушкіну, князю Воронцову та іншим російським діячам із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Це відкрило можливість їх демонтувати.

Крім пам’ятника Пушкіну, в Одесі планують демонтувати і перенести 18 пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики. Про це йдеться в рішення виконкому Одеської міськради, яке 23 вересня опублікували на сайті мерії. З огляду на розпорядження начальника Одеської ОДА Олега Кіпера від 26 липня 2024 року, демонтаж здійснюватиме мерія.

Проти знесення пам’ятника виступав мер Одеси Геннадій Труханов, аргументуючи це тим, що він є частиною реєстру ЮНЕСКО і символом одеської історії та світової культури. Труханов вважає, що зробити це означає віддати поета росіянам, хоча він жив і творив в Одесі.