В Одесі шукають водіїв на тролейбуси: умови

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

У мерії зазначили, що дефіцит водіїв пов’язаний з мобілізацією – 10% колективу КП «Одесміськелектротранс» служать у лавах ЗСУ. Тож одесити та іногородні можуть спробувати себе у новій професії – водія тролейбуса або кондуктора трамвая.

Безкоштовні курси водія тролейбуса

Вік – від 21 року. Обов’язкова умова – наявність сертифікатів від нарколога та психіатра.

Іногороднім надається місце у гуртожитку.

Терміни навчання – 4,5 місяці. Після одержання категорії “Т” працевлаштування гарантовано.

Безкоштовне навчання проходитиме на базі навчально-курсового комбінату на вул. Водопровідна,1.

Телефон: 050 309 42 45

Кондуктор трамваю

Кандидатам пропонують:

повний соціальний пакет: відпустки /лікарняні,

гнучкий графік роботи (1,2 зміни на вибір)

стабільні виплати зарплатню (від 9 тисяч грн)

Вимоги:

стресостійкість, активність у роботі,

дотримання службових обов’язків,

охайний зовнішній вигляд,

знання державної мови,

без шкідливих звичок.

Звертатись за адресою вул. Водопровідна 1.

Телефони: 0 50 309 42 45, 717 54 77

Про залаштунки тролейбусного життя “Одеське життя” розповідала у статті: Вся правда про «рогатів»: що розповідає водій, який пропрацював на тролейбусі майже півстоліття?