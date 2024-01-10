В Одесі шукають водіїв на тролейбуси: умови

У зв’язку з мобілізацією Одеса гостро потребує водіїв громадського транспорту. Тож усіх охочих запрошують на безкоштовні курси водія тролейбусу.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
У мерії зазначили, що дефіцит водіїв пов’язаний з мобілізацією – 10% колективу КП «Одесміськелектротранс» служать у лавах ЗСУ. Тож одесити та іногородні можуть спробувати себе у новій професії – водія тролейбуса або кондуктора трамвая.
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Безкоштовні курси водія тролейбуса
Вік – від 21 року. Обов’язкова умова – наявність сертифікатів від нарколога та психіатра.
Іногороднім надається місце у гуртожитку.
Терміни навчання – 4,5 місяці. Після одержання категорії “Т” працевлаштування гарантовано.
Безкоштовне навчання проходитиме на базі навчально-курсового комбінату на вул. Водопровідна,1.
Телефон: 050 309 42 45
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Кондуктор трамваю
Кандидатам пропонують:
- повний соціальний пакет: відпустки /лікарняні,
- гнучкий графік роботи (1,2 зміни на вибір)
- стабільні виплати зарплатню (від 9 тисяч грн)
Вимоги:
- стресостійкість, активність у роботі,
- дотримання службових обов’язків,
- охайний зовнішній вигляд,
- знання державної мови,
- без шкідливих звичок.
Звертатись за адресою вул. Водопровідна 1.
Телефони: 0 50 309 42 45, 717 54 77
Про залаштунки тролейбусного життя “Одеське життя” розповідала у статті: Вся правда про «рогатів»: що розповідає водій, який пропрацював на тролейбусі майже півстоліття?