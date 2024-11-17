Як працюють одеські бювети за відсутності світла (ОНОВЛЕНО)

Після обстрілу міста російськими військами вранці 17 листопада в Одесі немає світла, подекуди води та опалення. При цьому майже всі бювети з питною водою працюють. Свою роботу через обстріл зупинив лише один з них.
Вранці 17 листопада російська авіація завдала ракетних ударів по Україні. В Одесі немає світла, подекуди води та опалення, не ходять трамваї та тролейбуси. Запастися питною водою можна в безплатних бюветах.
В Одеській міськраді повідомили, що з 8:00 ранку відкриті для відвідувачів 13 бюветів за адресами:
- вул. Дальницька, 25;
- пр. Небесної Сотні, 14;
- вул. І.Рабіна;
- пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;
- вул. Добровольців (Маршала Говорова);
- 6-а ст. В. Фонтану;
- сквер Михайлівський;
- вул. Інглезі;
- вул. Геранієва;
- сквер Старобазарний;
- вул. Просвіти, 1Д;
- сквер Прохоровський;
- вул. Кримська
Не працюють три бювети:
1. вул. Космонавтів, 17а (збій в електроживленні, тривають роботи з відновлення);
2. Сквер Мечникова (закритий на капітальний ремонт);
3. пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушка), 1 (закритий на капітальний ремонт).
ОНОВЛЕНО
У місцевих пабліках одесити повідомляють, що біля бюветів вже великі черги за водою. Водночас філія “Інфоксводоканалу” проінформувала, що там, де це можливо, насосні станції переходять на автономне живлення, але не всі з них мають таке обладнання. Тому в деяких одеситів води не буде до відновлення енергопостачання.
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