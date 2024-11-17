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Як працюють одеські бювети за відсутності світла (ОНОВЛЕНО)

Як працюють одеські бювети за відсутності світла (ОНОВЛЕНО)

Після обстрілу міста російськими військами вранці 17 листопада в Одесі немає світла, подекуди води та опалення. При цьому майже всі бювети з питною водою працюють. Свою роботу через обстріл зупинив лише один з них.

Вранці 17 листопада російська авіація завдала ракетних ударів по Україні. В Одесі немає світла, подекуди води та опалення, не ходять трамваї та тролейбуси. Запастися питною водою можна в безплатних бюветах.

В Одеській міськраді повідомили, що з 8:00 ранку відкриті для відвідувачів 13 бюветів за адресами:

  • вул. Дальницька, 25;
  • пр. Небесної Сотні, 14;
  • вул. І.Рабіна;
  • пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова);
  • 6-а ст. В. Фонтану;
  • сквер Михайлівський;
  • вул. Інглезі;
  • вул. Геранієва;
  • сквер Старобазарний;
  • вул. Просвіти, 1Д;
  • сквер Прохоровський;
  • вул. Кримська

Не працюють три бювети:

1. вул. Космонавтів, 17а (збій в електроживленні, тривають роботи з відновлення);
2. Сквер Мечникова (закритий на капітальний ремонт);
3. пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушка), 1 (закритий на капітальний ремонт).

ОНОВЛЕНО

У місцевих пабліках одесити повідомляють, що біля бюветів вже великі черги за водою. Водночас філія “Інфоксводоканалу” проінформувала, що там, де це можливо, насосні станції переходять на автономне живлення, але не всі з них мають таке обладнання. Тому в деяких одеситів води не буде до відновлення енергопостачання.

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