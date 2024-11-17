Як працюють одеські бювети за відсутності світла (ОНОВЛЕНО)

Вранці 17 листопада російська авіація завдала ракетних ударів по Україні. В Одесі немає світла, подекуди води та опалення, не ходять трамваї та тролейбуси. Запастися питною водою можна в безплатних бюветах.

В Одеській міськраді повідомили, що з 8:00 ранку відкриті для відвідувачів 13 бюветів за адресами:

вул. Дальницька, 25;

пр. Небесної Сотні, 14;

вул. І.Рабіна;

пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;

вул. Добровольців (Маршала Говорова);

6-а ст. В. Фонтану;

сквер Михайлівський;

вул. Інглезі;

вул. Геранієва;

сквер Старобазарний;

вул. Просвіти, 1Д;

сквер Прохоровський;

вул. Кримська

Не працюють три бювети:

1. вул. Космонавтів, 17а (збій в електроживленні, тривають роботи з відновлення);

2. Сквер Мечникова (закритий на капітальний ремонт);

3. пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушка), 1 (закритий на капітальний ремонт).

ОНОВЛЕНО

У місцевих пабліках одесити повідомляють, що біля бюветів вже великі черги за водою. Водночас філія “Інфоксводоканалу” проінформувала, що там, де це можливо, насосні станції переходять на автономне живлення, але не всі з них мають таке обладнання. Тому в деяких одеситів води не буде до відновлення енергопостачання.

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