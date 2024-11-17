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Одеса та вся Україна під обстрілом: у місті немає світла та води (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одеса та вся Україна під обстрілом: у місті немає світла та води (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вранці 17 листопада росіяни розпочали масований обстріл України різними типами ракет та ударних безпілотників. В Одесі, області, інших регіонах країни сталися аварійні відключення електроенергії.

Безпосередньо в Одеській області тривогу оголосили о 6:07 ранку. За годину у місті пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили, що регіон обстріляли аеробалістичними ракетами “Кинджал” та крилатими ракетами з боку моря.

Мешканці Одеси та передмість чули серію з багатьох вибухів. Були повідомлення очевидців як про збиття цілей системами протиповітряної оборони (ППО), так і про прильоти.

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Після цього в Одесі та передмістях зникла електрика, у багатьох будинках пропала вода й опалення. В місті також не працює громадський електротранспорт.

Попередньо – ворог атакує об’єкти енергетики, б’є по ключових підстанціях по всій країні.

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Армія РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі застосував екстрені знеструмлення по всій Україні – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зупинилися трамваї, погасли світлофори, дуже багато поліцейських машин, вибухи не вщухали майже годину, зараз тихо – повідомляє кореспондент “Одеського Життя”.

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