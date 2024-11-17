Сьогодні затримуютєся багато одеських поїздів

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.
Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди, які слідують до Одеси, з Одеси та транзитом (у скобках – час затримки у форматі “годин:хвилин”):
- №51/52 Запоріжжя-1-Одеса-Головна (+2:37)
- №25/26 Ясіня-Одеса-Головна (+2:36)
- №135/136 Івано-Франківськ-Одеса-Головна (+2:36)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+2:28)
- №207/208 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+2:22)
- №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас. (+1:04)
- №101/102 Херсон-Краматорськ (+0:25)
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:13)
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:13)
- №21/22 Львів-Харків-Пас. (+0:10)
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:09)
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:09)
- №59/60 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+0:06)
- №191/192 Краматорськ-Одеса-Головна (+0:06)
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