Новини Одеси та Одеської області

Сьогодні затримуютєся багато одеських поїздів

Сьогодні затримуютєся багато одеських поїздів

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди, які слідують до Одеси, з Одеси та транзитом (у скобках – час затримки у форматі “годин:хвилин”):

  • №51/52 Запоріжжя-1-Одеса-Головна (+2:37)
  • №25/26 Ясіня-Одеса-Головна (+2:36)
  • №135/136 Івано-Франківськ-Одеса-Головна (+2:36)
  • №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+2:28)
  • №207/208 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+2:22)
  • №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас. (+1:04)
  • №101/102 Херсон-Краматорськ (+0:25)
  • №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:13)
  • №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:13)
  • №21/22 Львів-Харків-Пас. (+0:10)
  • №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:09)
  • №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:09)
  • №59/60 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+0:06)
  • №191/192 Краматорськ-Одеса-Головна (+0:06)

Читайте також: 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk