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В Одесі відновлюють роботу «Пункти незламності»

В Одесі відновлюють роботу «Пункти незламності»

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в Одеському регіоні через масований російський обстріл вранці 17 листопада 2024 року в Одесі та Одеській області вирішено відновити роботу «Пунктів незламності».

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Ми проголосували за відкриття «Пунктів незламності». Кому потрібно зігрітися чи підзарядити гаджети, я думаю, що найближчим часом ці пункти поступово відкриватимемо», – зазначив Труханов.

Адреси «Пунктів незламності» в Одесі можна знайти на сайті Одеської мерії.

В Одесі до середини дня будуть відкриті всі об’єкти комунальної власності як Пункти незламності. Їх – 161.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 10:00 в області розгорнуто 445 таких пунктів. Ще 357 за потреби відкриють додатково.

Нагадаємо, вранці 17 листопада росіяни почали масований обстріл України різними типами ракет і ударних безпілотників. В Одесі, області, інших регіонах країни відбулися аварійні відключення електроенергії.

Також «Одеське життя» розповідало, як працюють одеські бювети при відсутність світла.

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