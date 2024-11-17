Новини Одеси та Одеської області

В Інфоксводоканалі розповіли, чому в Одесі немає води і коли вона з’явиться

В Інфоксводоканалі розповіли, чому в Одесі немає води і коли вона з’явиться

Через обстріл об’єктів енергетики в значній частині Одеси зникла вода. Зараз насосні станції, де можливо, переводять на автономне живлення. Але водопостачання відновлять не у всіх одеситів. Подробиці в публікації Одеського Життя.

Вранці 17 листопада українська енергетична система зазнала потужного ракетного удару російськими ракетами. По всій країні зникло світло, зупинився громадський електротранспорт, багато де припинилося і водопостачання.

У філії Інфоксводоканалу повідомили, що за інформацією ДТЕК Одеські електромережі сьогодні зранку застосовані екстрені відключення електроенергії, через що ряд об’єктів Інфоксводоканалу були знеструмлені.

Для відновлення водопостачання  більшість насосних станцій була переведена на роботу від генераторів. Проте значна потужність та технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення.

Саме тому, наразі через відсутність електроенергії на деяких об’єктах водоканалу  спостерігаються тимчасові перебої у водопостачанні споживачів у різних районах міста Одеси.

Після відновлення енергоживлення водопостачання буде розпочато у найкоротший час.

Якщо у вас немає води, в Одесі запастися нею можна в бюветах. Адреси можна дізнатися тут: Як працюють одеські бювети за відсутності світла.

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