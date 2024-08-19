Понад 10 пожежників борються з вогнем на полях фільтрації

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Пожежу очерету, яка виникла 12 серпня між селом Яськи та Нижньодністровським національним природним парком вдалося ліквідувати вчора, 18 серпня.

Від ДСНС залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 6 рятувальників.

Загальну площу пожежі визначать співробітники природного парку, після проведення додаткового обстеження.

Другий тиждень триває тління очерету на полях фільтрації в Одесі. За словами пожежників, спостерігається два осередки тління, їх проливають водою. Для цього залучено 4 одиниці техніки ДСНС, 14 пожежників, 1 мотопомпа та кунг.

Нагадаємо, жителі різних районів міста з липня скаржаться на нестерпний, “до нудоти” запах чи то каналізації, чи то гниючої риби, чи то якихось хімікатів. А за кілька днів відбулося різке підвищення концентрації діоксидів сірки (SO2) та азоту (NO2). Пік припадав на нічні години, показники діоксиду азоту навіть перевищили гранично допустимі.

Наслідки для екології катастрофічні

З початку 2024 року в Одеському регіоні виникло 3560 пожеж на відкритих територіях.

Загальна площа знищених вогнем територій сягнула 1968 гектарів родючої української землі, повідомляють у ДСНС.

Попри неодноразові застереження рятувальників про небезпеку спалювання сміття та залишків сухої рослинності, несвідомі громадяни продовжують нехтувати заходами безпеки, що призводить до виникнення пожеж.

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