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Під Одесою горять плавні, загасити вогонь неможливо: чи є загроза житловим будинкам

Під Одесою горять плавні, загасити вогонь неможливо: чи є загроза житловим будинкам

В Одеській області другий день вирує масштабна пожежа на відкритій території в районі села Маяки. Горять плавні, вогонь підбирається до Паланки. Місцеві жителі скаржаться, що в повітрі літає попіл і стоїть важкий запах гару.

За різними даними, періодичні загоряння очеретів відбуваються останні 2-4 дні.

Стовпи диму спостерігаються за кілька десятків кілометрів, а сьогодні вночі зарево було видно в різних районах Одеси.

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пожежа біля села Маяки

У Головному управлінні ДСНС в Одеській області повідомили, що вчора, 13 серпня, між селами Яськи і Маяки біля озера Тудорове і озера Біле, двома осередками горів очерет. Пожежа поширювалася в хаотичному напрямку та періодично самозатухала біля водних перешкод.

Як заявили рятувальники, гасити вогонь неможливо, до нього просто немає під’їздів. Загрози поширення на житловий сектор немає, кажуть рятувальники.

Наразі горіння триває біля озера Тудорово та біля села Маяки. Загальна площа пожежі встановлюється.

Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучалися 4 одиниць техніки та 12 пожежників.

 

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