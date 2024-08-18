Пожежа в природному парку під Одесою стала наймасштабнішою за півстоліття

Про це повідомив еколог, доктор біологічних наук, екс-директор нацпарку “Тузловські лимани” Іван Русєв.

Вчений нагадав, що раніше найпотужніша пожежа в дельті Дністра сталася в 1969 році. Тоді вигоріли великі площі водно-болотних угідь між Дністром та Турунчуком та сформувалися так звані “Горілі озера”.

Ще на тему: Запах гару та пожежі в Одесі: коли вони припиняться і хто в цьому винен

“Після цього року було ще багато різних пожеж, і мені з 1977 року, коли я часто бував у дельті Дністра для спостереження за птахами та середовищем їх проживання, довелося не раз викликати пожежників . Але слід сказати, що майже 99% випадків пожеж пожежники нічого суттєвого зробити не можуть і вони фактично безсилі. Не можуть, тому що в глибинні топі плавнів на звичайних пожежних машинах доїхати практично неможливо і горять вони дуже швидко, охоплюючи великі площі залежно від напрямку та сили вітру”, – розповів Іван Русєв.

За його словами, нинішній пожежа була дуже масштабною і вирувала три дні. В результаті вигоріли дуже цінні природні ділянки плавнів, чагарники, заплавний ліс, а також, як це зазвичай буває в таких випадках, багато різних видів тварин і птахів.

Загальна площа згорілих ділянок досягла більш ніж 5000 га, з яких значна частина припала на заповідну зону Нижньодністровського національного природного парку (на представленій карті чорний колір – це ділянки, що вигоріли).

За даними обласного управління ДСНС, горіння очерету в районі сіл Яські та Маяки та в Нижньодністровському національному природному парку триває.

«Спостерігається незначне горіння окремими осередками біля озера Тудорово на загальній площі 2,5 га. Підрозділами ДСНС організовано пости спостереження вогнищ пожежі та протоки ділянок тління водою. Роботи продовжуються», – повідомили у відомстві.

Як повідомлялося раніше, 17 серпня в селі Сербка Березовського району горіла суха трава та 15 дачних будинків та житлових споруд. На пожежі постраждала жінка похилого віку.