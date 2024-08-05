До Одеси наближається стіна вогню: рятувальники показали причину запаху гару

Вражаючі кадри палахкотливого очерету на площі в 160 тис км опублікували рятувальники Одеської області. Утім, жителям міста це загрожує тільки запахом гару. Подолати поля фільтрації та об’їзну дорогу вогню не під силу.

Рятувальники зазначають, що відбувається тління торф’яних шарів, через що кардинально змінилася якість повітря в нашому місті.

За останні чотири доби знищено 160 тисяч квадратних метрів землі.

Причиною пожежі рятувальники називають людський фактор: умисний підпал, самовільне спалювання сухої рослинності та необережне поводження з вогнем.

“Люди скаржаться, що “нічим дихати”, забуваючи про те, що самі ж у цьому винні!”, – кажуть пожежники.

Нагадаємо, жителі різних районів міста з липня скаржаться на нестерпний, “до нудоти” запах чи то каналізації, чи то гниючої риби, чи то якихось хімікатів. Найчастіше за кілька днів відбулося різке підвищення концентрації діоксидів сірки (SO2) та азоту (NO2). Пік припадав на нічні години, показники діоксиду азоту навіть перевищили гранично допустимі.