Более 10 пожарных борются с огнем на полях фильтрации

Спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный пожар, который почти неделю бушевал на угодьях Нижнеднестровского национального природного парка между Маяками и Яськами. А поля фильтрации продолжают гореть.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Пожар камыша, который возник 12 августа между селом Яськи и Нижнеднестровским национальным природным парком удалось ликвидировать вчера, 18 августа.
От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.
Общая площадь пожара будет определена сотрудниками природного парка, после проведения дополнительного обследования.
Пожар в природном парке под Одессой стал самым масштабным за полвека
Вторую неделю продолжается тление камыша на полях фильтрации в Одессе. По словам пожарных, наблюдается два очага тления, их проливают водой. Для этого привлечено 4 единицы техники ГСЧС, 14 пожарных, 1 мотопомпа и кунг.
Напомним, жители разных районов города с июля жалуются на невыносимый, «до тошноты» запах то ли канализации, то ли гниющей рыбы, то ли каких-то химикатов. А через несколько дней произошло резкое повышение концентрации диоксидов серы (SO2) и азота (NO2). Пик приходился на ночные часы, показатели диоксида азота даже превысили предельно допустимые.
Последствия для экологии катастрофические
С начала 2024 года в Одесском регионе возникло 3560 пожаров на открытых территориях.
Общая площадь уничтоженных огнем территорий достигла 1968 гектар плодородной украинской земли, сообщают в ГСЧС.
Несмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и остатков сухой растительности, несознательные граждане продолжают пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров.
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