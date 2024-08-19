Более 10 пожарных борются с огнем на полях фильтрации

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Пожар камыша, который возник 12 августа между селом Яськи и Нижнеднестровским национальным природным парком удалось ликвидировать вчера, 18 августа.

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.

Общая площадь пожара будет определена сотрудниками природного парка, после проведения дополнительного обследования.

Вторую неделю продолжается тление камыша на полях фильтрации в Одессе. По словам пожарных, наблюдается два очага тления, их проливают водой. Для этого привлечено 4 единицы техники ГСЧС, 14 пожарных, 1 мотопомпа и кунг.

Напомним, жители разных районов города с июля жалуются на невыносимый, «до тошноты» запах то ли канализации, то ли гниющей рыбы, то ли каких-то химикатов. А через несколько дней произошло резкое повышение концентрации диоксидов серы (SO2) и азота (NO2). Пик приходился на ночные часы, показатели диоксида азота даже превысили предельно допустимые.

Последствия для экологии катастрофические

С начала 2024 года в Одесском регионе возникло 3560 пожаров на открытых территориях.

Общая площадь уничтоженных огнем территорий достигла 1968 гектар плодородной украинской земли, сообщают в ГСЧС.

Несмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и остатков сухой растительности, несознательные граждане продолжают пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров.

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