У Польщі заарештували Усика – чемпіона світу з боксу з України (фото, відео)

Про це повідомив український нардеп Жан Беленюк, який у 2020 році став чемпіоном Олімпійських ігор із греко-римської боротьби.

За словами депутата і спортсмена, що стало причиною арешту Олександра Усика, поки встановлюється. Ну, на підтвердження своїх слів, Беленюк опублікував відео, чи не видно, як польська поліція затримує Олександра Усика.

Подію також прокоментувала дружина боксера Катерина. У своїх соціальних мережах вона залишила заспокійливий меседж:

– Все нормально, все добре! Нічого кримінального. Пізніше Олександр все пояснить. Всім на добраніч», – написала його дружина.

Довідка ОЖ

Олександр Усик – український професійний боксер, народився 17 січня 1987 року у Сімферополі. Він непереможний чемпіон світу у першій важкій та важкій вагових категоріях. Усік отримав титули чемпіона світу за версіями чотирьох боксерських асоціацій: WBO, WBC, IBF, WBA. Усік також є олімпійським чемпіоном 2012 року в категорії до 91 кг, чемпіоном світу 2011 року та чемпіоном Європи 2008 серед любителів. Він відомий своєю технікою, швидкістю та витривалістю на рингу.

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