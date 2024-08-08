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Боксер Олександр Хижняк приніс Україні третє «золото» на Олімпіаді-2024

Боксер Олександр Хижняк приніс Україні третє «золото» на Олімпіаді-2024

У середу, 8 серпня, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі скарбничка збірної України поповнилася ще однією золотою медаллю – її приніс боксер Олександр Хижняк.

У ваговій категорії до 80 кг 29-річний українець із Полтави переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая з рахунком 3:2.

Загалом Україна має 4 олімпійські чемпіони з боксу. Таким чином Хижняк вписав своє ім’я в дуже престижну компанію:

  • Атланта-1996 – Володимир Кличко (понад 91 кг);
  • Пекін-2008 – Василь Ломаченко (до 57 кг);
  • Лондон-2012 – Василь Ломаченко (до 57 кг);
  • Лондон-2012 – Олександр Усік (до 60 кг);
  • Париж-2024 – Олександр Хижняк (до 80 кг).

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2020 у Токіо Хижняк отримав срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг, хоча мав величезні шанси на «золото».

Також зазначимо, що на Олімпіаді-2024 у Парижі збірна України зберігає місце у топ-20 медального заліку: наразі у наших спортсменів 8 нагород – 3 «золота», 2 «срібла» та 3 «бронзи».

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