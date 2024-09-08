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Помер російський ведучий КВК – друг путіна, який підтримав війну в Україні

Помер російський ведучий КВК – друг путіна, який підтримав війну в Україні

Сьогодні, 8 вересня 2024 року, у росії на 83-му році життя помер засновник, незмінний ведучий різних ліг та президент Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков. Відомо, що він підтримував диктатора путіна та розв’язану ним війну в Україні.

Як пишуть росЗМІ, Масляков помер попередньо від раку.

Ще у квітні 2024 року російські медіа писали про те, що Масляков остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного COVID-19 ще 2022 року.

Втім, Масляков перестав вести ігри Вищої ліги КВК ще восени 2022 року.

«Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВК та мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму «КВК», ставши символом гумору та сатири в росії та за її межами», – повідомляється в офіційному телеграм-каналі КВК.

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Олександр Масляков: «кинув» своїх інститутських друзів

Олександр Масляков-старший народився листопаді 1941 року у Єкатеринбурзі у ній військового льотчика.

1960-го вступив до Московського інституту інженерів залізничного транспорту, плануючи стати інженером-залізничником. Однак уже 1964 року він випадково потрапив на телебачення.

Декількома роками раніше кілька колишніх творців передачі «Вечір веселих питань» випустили нову телепередачу – КВК. Коли перший ведучий Альберт Аксельрод залишив програму, його замінив Масляков.

Показово, що пізніше Масляков одноосібно зареєстрував 5 товарних знаків, пов’язаних із КВК, чим, по суті, «кинув» своїх інститутських друзів – Альберта Аксельрода, Михайла Яковлєва та Сергія Муратова, які були співзасновниками КВК та привели його на ТБ.

Крім КВК Масляков також вів програми «Алло, ми шукаємо таланти!», «А ну-но, дівчата!», «А ну-но, хлопці!», «Пісня року», «Веселі хлопці».

1972 року через закриття телевізійного КВК він залишив ТБ і незабаром був притягнутий до кримінальної відповідальності і нібито засуджений за валютні махінації.

З 1986-го Масляков був незмінним ведучим усіх великих турнірів та ліг Клубу веселих та кмітливих (у тому числі «Вищої Української Ліги» та «Кубка Президента України»).

Останній ефір Вищої ліги з Масляковим як ведучий записали у вересні, а показали у листопаді 2022 року.

Варто зазначити, що в даний час КВК став рупором російської пропаганди та інструментом для просування в маси кремлівських наративів.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року помер відомий шоумен Сергій Сивохо

Олександр Масляков та Україна

Масляков був близьким другом так званого президента рф путіна: був членом «Народного штабу» господаря кремля, а також його довіреною особою на виборах 2018 та 2024 років.

Масляків та путін

З серпня 2017 року ім’я головного КВК працівника знаходиться в базі сайту «Миротворець», оскільки він неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, а пізніше офіційно визнав лігу КВК з так званої «ДНР».

Водночас у 2006 році з рук президента України Віктора Ющенка Масляков отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня «за вагомий особистий внесок у розвиток культурних зв’язків між Україною та російською федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність».

Нагадаємо, сьогодні в Одесі помер заслужений артист України, актор, режисер, педагог Валерій Бассель.

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