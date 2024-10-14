Новини Одеси та Одеської області

Пологи в машині та вдома: медики одеської швидкої допомогли з’явитися на світ трьом малюкам (фото)

Пологи в машині та вдома: медики одеської швидкої допомогли з’явитися на світ трьом малюкам (фото)

За останні кілька днів бригади одеської екстренки успішно прийняли пологи в каретах швидкої допомоги та вдома. Завдяки медикам на світ з’явилися хлопчик і дві дівчинки.

Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Перший був виклик у Березівському районі. На номер 103 диспетчерської служби Центру зателефонував чоловік жінки і розповів, що вони їхали до пологового будинку, але зрозуміли, що не встигають і туди оперативно виїхала бригада №412. Уже за 10 хвилин медики були поруч із пацієнткою.

Дорогою в машині в жінки почалися стрімкі пологи. Бригада допомогла з’явитися малюкові на світ, відтяла пуповину і доставила маму з новонародженим хлопчиком у пологове відділення районної лікарні.

Читайте також: В Одесі молода жінка народила дитину на лавці у сквері

медики швидкої

Ще одна звістка про позалікарняні пологи ввечері 11 жовтня надійшла з Роздільнянського району. Тут бригада №800 у складі фельдшера Мельцової та водія Мальченка прямо в автомобілі ЕМП допомогли з’явитися на світ дівчинці. Надавши мамі та немовляті всю необхідну допомогу, бригада доставила обох до районної лікарні.

медики швидкої

Ще одні успішні пологи бригада ЕМД №208 прийняла в Болградському районі.

Прибувши на місце та оцінивши стан породіллі, яка збиралася народити 9-ту дитину, медики ухвалили рішення приймати пологи вдома, адже в умовах віддаленості пологового відділення від населеного пункту і дороги – це було найкращим рішенням і за допомогою наших колег багатодітна мама народила дівчинку з вагою майже 4 кг.

медики швидкої

Після стабілізації стану малюка та породіллі бригада госпіталізувала їх до пологового відділення.

Читайте також: Безкоштовні пологи в Україні: скільки насправді потрібно грошей

Нагадаємо, 29 водіїв Одеської швидкої допомоги отримали сертифікати екстрених медичних техніків. Тепер вони працюватимуть пліч-о-пліч із медиками на передовій порятунку.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk