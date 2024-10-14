Пологи в машині та вдома: медики одеської швидкої допомогли з’явитися на світ трьом малюкам (фото)

Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Перший був виклик у Березівському районі. На номер 103 диспетчерської служби Центру зателефонував чоловік жінки і розповів, що вони їхали до пологового будинку, але зрозуміли, що не встигають і туди оперативно виїхала бригада №412. Уже за 10 хвилин медики були поруч із пацієнткою.

Дорогою в машині в жінки почалися стрімкі пологи. Бригада допомогла з’явитися малюкові на світ, відтяла пуповину і доставила маму з новонародженим хлопчиком у пологове відділення районної лікарні.

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Ще одна звістка про позалікарняні пологи ввечері 11 жовтня надійшла з Роздільнянського району. Тут бригада №800 у складі фельдшера Мельцової та водія Мальченка прямо в автомобілі ЕМП допомогли з’явитися на світ дівчинці. Надавши мамі та немовляті всю необхідну допомогу, бригада доставила обох до районної лікарні.

Ще одні успішні пологи бригада ЕМД №208 прийняла в Болградському районі.

Прибувши на місце та оцінивши стан породіллі, яка збиралася народити 9-ту дитину, медики ухвалили рішення приймати пологи вдома, адже в умовах віддаленості пологового відділення від населеного пункту і дороги – це було найкращим рішенням і за допомогою наших колег багатодітна мама народила дівчинку з вагою майже 4 кг.

Після стабілізації стану малюка та породіллі бригада госпіталізувала їх до пологового відділення.

Нагадаємо, 29 водіїв Одеської швидкої допомоги отримали сертифікати екстрених медичних техніків. Тепер вони працюватимуть пліч-о-пліч із медиками на передовій порятунку.