В Одесі молода жінка народила дитину на скамейці у сквері

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Зараз мати та новонароджена почуваються добре й перебувають під наглядом лікарів.

За словами представників департаменту, вчора Одеса стала свідком несподіваної, але зворушливої події. На Старосінній площі, біля магазину «Конфіскат», 21-річна мешканка Білгород-Дністровського району народила дівчинку.

Жінка перебувала на 40-му тижні вагітності та приїхала до Одеси, щоб бути ближче до свого чоловіка напередодні пологів. Проте малеча вирішила з’явитися на світ раніше, ніж планувалося.

Зараз молода мати та новонароджена дівчинка перебувають під пильним наглядом медиків одного з одеських лікувальних закладів. Їхній стан оцінюють як стабільний, вони почуваються добре.

Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації побажав породіллі та її маленькій донечці швидкого відновлення та міцного здоров’я. “Нехай кожен день приносить у ваші родини тепло, любов та натхнення, а маленька дівчинка росте сильною, розумною і щасливою під мирним небом та теплим сонцем,” – йдеться у повідомленні.

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