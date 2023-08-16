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Жінка народила двійнят по дорозі в лікарню в Одеській області (відео)

Жінка народила двійнят по дорозі в лікарню в Одеській області (відео)

На Одещині жінка народили двох хлопчиків в кареті швидкої допомоги. Немовлята були у важкому стані, але їх вдалося врятувати завдяки професіоналізму медиків. Про це розповіли в Одеському обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Екстрену допомогу викликали для 38-річної мешканки Березівського району. У жінки розпочалися пологи на 25-му тижні вагітності. Дорогою до лікарні народилися двоє недоношених хлопчиків у важкому.

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Один закричав одразу, другий потребував серцево-легеневої реанімації, яка була невідкладно проведена бригадою наших колеґ, після чого малюк почав дихати самостійно.

Завдяки вправним та професійним реанімаційним діям бригади у складі фельдшерів Л. Максимюк і Н. Можайцевої та водія Д. Селіванова, обох дітей доправили до пологового будинку в задовільному стані.

Нагадаємо, що дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який у 2022 році став почесним громадянином Одеси, народила йому четверту спільну, а загалом восьму за рахунком дитину.

Фото та відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області

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