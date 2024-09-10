Безкоштовні пологи в Україні: скільки насправді потрібно грошей

Ми вже розповідали про безкоштовні пологи, на які мають право жінки за програмою державних медичних гарантій 2024 року. Але лише за умови, що народжуватимуть вони за допомогою чергової бригади, не обираючи лікаря.
Попередні витрати
Існування програми державних медичних гарантій щодо пологів не знімає з порядку денного питання про витрати, які доведеться понести.
Перш за все, доведеться збирати речі, які знадобляться матусі у пологовому. На це держава коштів не виділяє. Досить немалий перелік виходить.
- Халат і нічна сорочка, в яких жінка буде перебувати в палаті після пологів. Їй повинно бути комфортно, не холодно і не жарко, а також зручно годувати дитину грудьми;
- Тапочки в палату;
- Вода негазована;
- Сухі та вологі серветки;
- Постільна білизна;
- Шкарпетки 3 пари (залежно від пори року);
- Рушники 3 шт. (один банний і 2 середніх для рук і обличчя);
- Мило рідке (зручніше переносити);
- Зубна щітка і паста;
- Тарілка, чашка, ложка, виделка, ножик;
- Туалетний папір;
- Гребінець;
- Косметичні приналежності;
- Прокладки післяпологові 1 уп. (8-10 шт. для початку достатньо, якщо ще знадобляться – доведеться докупити).
Якщо купувати все відразу і враховувати сезон, вийде десь 3 – 4 тис. грн, а то і більше.
Програма гарантій дещо дисциплінує лікарів
Таку думку мають користувачки соцмереж. Держава сплачує за пологи, тому лікарі дійсно часто акцентують на цьому увагу. Можливо, з надією, що більше коштів породіллі зможуть надати їм у якості подяки.
Лікарі самі пропонують колегам помінятися змінами або приїхати до пологового саме у день їх чергування, щоб пацієнтка, яку вони вели до пологів, народжувала під їх наглядом і відповідала умовам безкоштовних пологів. Судячи з відгуків, така практика є досить поширеною і відповідає інтересам породіль.
Більш конкретними стали ціни на перебування в окремій палаті. За це сплачують як за додаткову послугу, не гарантованою державою, – від 1 до 3 тис.грн на добу.
Прогалини програми
З іншого боку, жінки, які народжували 5-7 років тому і зараз, відмічають збільшення кількості обстежень, які їм пропонували зробити до пологів «на кращому обладнанні, без черг», точніше – у приватних медичних установах. Це коштує загалом – УЗД, аналізи, – декілька тисяч гривень. І ні для кого не є секретом, що лікар, який направив на ці обстеження, має свій відсоток зі сплачених пацієнтками коштів.
Домовлятися доводиться і у випадку, якщо лікар, до якого хоче потрапити жінка, дуже зайнятий. Віднайти місце допомагає «ціна питання». Користувачки соцмереж називають суми у 200-500 доларів, а потім ще треба віддячити після пологів. Тут вже найчастіше мова йде про суми, які визначають самі батьки малюка, і вони бувають як менші за «вступний внесок», так і більші.
Крім того, програма фінансує технічний бік пологів – обстеження вагітної, проведення пологів з анестезією чи без неї, проведення кесаревого розтину, необхідні ліки, але чітко не гарантує додаткових консультацій з боку лікаря, якщо є певні ускладнення у породіллі чи дитини. Тут знов доводиться домовлятись з фахівцями. Додаткові консультації коштують по-різному – від 2 до 6-7 тисяч гривень, звісно без прайса.
Також під час перебування у пологовому знадобляться додаткові кошти на те, щоб допомогли зцідити молоко, довели до туалету після кесаревого розтину, обробили шов, зробили крапельниці. На ці витрати породіллі радять мати з собою пару тисяч гривень.
Приватно-державне партнерство
На думку жінок, держава зробила важливий крок на шляху до зменшення фінансового навантаження на родину у звʼязку із народженням дитини. Але, як написала одна з користувачок соцмереж, «треба чіткіше визначитися із державною позицією. Бо поки що виходить таке державно-приватне партнерство: частину сплачує держава, але по багатьох питаннях, як і раніше, жінкам доводиться домовлятись з лікарями особисто, а це знов повертає діалог у грошову площину і робить його неконтрольованим».
Жінки говорять і про те, що, можливо, повинні існувати державні пологові будинки, де все надаватиметься безкоштовно, і приватні, де пологи будуть платними. Це зробить ситуацію більш чіткою та зрозумілою.
Читайте також: Чи можливо в Одесі народити дитину безкоштовно?