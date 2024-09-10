Безкоштовні пологи в Україні: скільки насправді потрібно грошей

Попередні витрати

Існування програми державних медичних гарантій щодо пологів не знімає з порядку денного питання про витрати, які доведеться понести.

Перш за все, доведеться збирати речі, які знадобляться матусі у пологовому. На це держава коштів не виділяє. Досить немалий перелік виходить.

Халат і нічна сорочка, в яких жінка буде перебувати в палаті після пологів. Їй повинно бути комфортно, не холодно і не жарко, а також зручно годувати дитину грудьми;

Тапочки в палату;

Вода негазована;

Сухі та вологі серветки;

Постільна білизна;

Шкарпетки 3 пари (залежно від пори року);

Рушники 3 шт. (один банний і 2 середніх для рук і обличчя);

Мило рідке (зручніше переносити);

Зубна щітка і паста;

Тарілка, чашка, ложка, виделка, ножик;

Туалетний папір;

Гребінець;

Косметичні приналежності;

Прокладки післяпологові 1 уп. (8-10 шт. для початку достатньо, якщо ще знадобляться – доведеться докупити).

Якщо купувати все відразу і враховувати сезон, вийде десь 3 – 4 тис. грн, а то і більше.

Програма гарантій дещо дисциплінує лікарів

Таку думку мають користувачки соцмереж. Держава сплачує за пологи, тому лікарі дійсно часто акцентують на цьому увагу. Можливо, з надією, що більше коштів породіллі зможуть надати їм у якості подяки.

Лікарі самі пропонують колегам помінятися змінами або приїхати до пологового саме у день їх чергування, щоб пацієнтка, яку вони вели до пологів, народжувала під їх наглядом і відповідала умовам безкоштовних пологів. Судячи з відгуків, така практика є досить поширеною і відповідає інтересам породіль.

Більш конкретними стали ціни на перебування в окремій палаті. За це сплачують як за додаткову послугу, не гарантованою державою, – від 1 до 3 тис.грн на добу.

Прогалини програми

З іншого боку, жінки, які народжували 5-7 років тому і зараз, відмічають збільшення кількості обстежень, які їм пропонували зробити до пологів «на кращому обладнанні, без черг», точніше – у приватних медичних установах. Це коштує загалом – УЗД, аналізи, – декілька тисяч гривень. І ні для кого не є секретом, що лікар, який направив на ці обстеження, має свій відсоток зі сплачених пацієнтками коштів.

Домовлятися доводиться і у випадку, якщо лікар, до якого хоче потрапити жінка, дуже зайнятий. Віднайти місце допомагає «ціна питання». Користувачки соцмереж називають суми у 200-500 доларів, а потім ще треба віддячити після пологів. Тут вже найчастіше мова йде про суми, які визначають самі батьки малюка, і вони бувають як менші за «вступний внесок», так і більші.

Крім того, програма фінансує технічний бік пологів – обстеження вагітної, проведення пологів з анестезією чи без неї, проведення кесаревого розтину, необхідні ліки, але чітко не гарантує додаткових консультацій з боку лікаря, якщо є певні ускладнення у породіллі чи дитини. Тут знов доводиться домовлятись з фахівцями. Додаткові консультації коштують по-різному – від 2 до 6-7 тисяч гривень, звісно без прайса.

Також під час перебування у пологовому знадобляться додаткові кошти на те, щоб допомогли зцідити молоко, довели до туалету після кесаревого розтину, обробили шов, зробили крапельниці. На ці витрати породіллі радять мати з собою пару тисяч гривень.

Приватно-державне партнерство

На думку жінок, держава зробила важливий крок на шляху до зменшення фінансового навантаження на родину у звʼязку із народженням дитини. Але, як написала одна з користувачок соцмереж, «треба чіткіше визначитися із державною позицією. Бо поки що виходить таке державно-приватне партнерство: частину сплачує держава, але по багатьох питаннях, як і раніше, жінкам доводиться домовлятись з лікарями особисто, а це знов повертає діалог у грошову площину і робить його неконтрольованим».

Жінки говорять і про те, що, можливо, повинні існувати державні пологові будинки, де все надаватиметься безкоштовно, і приватні, де пологи будуть платними. Це зробить ситуацію більш чіткою та зрозумілою.

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