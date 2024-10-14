Роды в машине и на дому: медики одесской скорой помогли появиться на свет трем малышам (фото)

Об этом сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

Первый был вызов в Березовском районе. На номер 103 диспетчерской службы Центра позвонил муж женщины и рассказал, что они ехали в роддом, но поняли, что не успевают и туда оперативно выехала бригада №412. Уже через 10 минут медики были рядом с пациенткой.

По дороге в машине у женщины начались стремительные роды. Бригада помогла появиться малышу на свет, отсекла пуповину и доставила маму с новорожденным мальчиком в родильное отделение районной больницы.

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Еще одно известие о внебольничных родах вечером 11 октября поступило из Раздельнянского района. Здесь бригада №800 в составе фельдшера Мельцовой и водителя Мальченко прямо в автомобиле ЭМП помогли появиться на свет девочке. Оказав маме и младенцу всю необходимую помощь бригада доставила обоих в районную больницу.

Еще одни успешные роды бригада ЭМП №208 приняла в Болградском районе.

Прибыв на место и оценив состояние роженицы, которая собиралась родить 9-го ребенка, медики приняли решение принимать роды на дому, ведь в условиях удаленности родильного отделения от населенного пункта и дороги — это было лучшим решением и с помощью наших коллег многодетная мама родила девочку с весом почти 4 кг.

После стабилизации состояния малыша и роженицы бригада госпитализировала их в родильное отделение.

Напомним, 29 водителей Одесской скорой помощи получили сертификаты экстренных медицинских техников. Теперь они будут работать бок о бок с медиками на передовой спасения.