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Водії одеської екстренки опанували нову професію

Водії одеської екстренки опанували нову професію

29 водіїв Одеської швидкої допомоги отримали сертифікати екстрених медичних техніків. Тепер вони працюватимуть пліч-о-пліч із медиками на передовій порятунку.

Першими випускниками стали водії обласного Центру, які пройшли тримісячне навчання в Сумському медичному коледжі та успішно склали іспити. Це стало можливим завдяки програмі розвитку ООН, Європейського союзу та програмі EU4Recovery.

Відтепер 29 вчорашніх водіїв швидкої не лише керуватимуть автомобілем, а й братимуть участь у наданні екстреної медичної допомоги постраждалим під час викликів. Це значно розширить можливості наших медичних команд та покращить доступ населення до якісних медичних послуг.

екстрені медтехніки

Як зазначив новий керівник Центру екстреної медичної допомоги Едуард Кіка, це рішення є своєчасним і необхідним для функціонування бригад екстренки в нинішніх умовах. Він додав, що водії й раніше ніколи не стояли осторонь, коли йшлося про допомогу пацієнтам, однак нині ця допомога вже буде професійною, адже водії фактично опанували нову професію.

Стаття на тему: Машин, грошей, броні та дозволів немає: справжні причини, через які швидка може до вас не доїхати

 

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