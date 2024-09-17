Водії одеської екстренки опанували нову професію

Першими випускниками стали водії обласного Центру, які пройшли тримісячне навчання в Сумському медичному коледжі та успішно склали іспити. Це стало можливим завдяки програмі розвитку ООН, Європейського союзу та програмі EU4Recovery.

Відтепер 29 вчорашніх водіїв швидкої не лише керуватимуть автомобілем, а й братимуть участь у наданні екстреної медичної допомоги постраждалим під час викликів. Це значно розширить можливості наших медичних команд та покращить доступ населення до якісних медичних послуг.

Як зазначив новий керівник Центру екстреної медичної допомоги Едуард Кіка, це рішення є своєчасним і необхідним для функціонування бригад екстренки в нинішніх умовах. Він додав, що водії й раніше ніколи не стояли осторонь, коли йшлося про допомогу пацієнтам, однак нині ця допомога вже буде професійною, адже водії фактично опанували нову професію.

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