Ракетний удар по Одесі 15 березня: загинув шановний педагог

Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.

«Дослідний спеціаліст, сумлінний працівник, Березний А.З. мав заслужений авторитет серед співробітників нашого навчального закладу. Його любили і педагоги, і претенденти на освіту. Він завжди щедро ділився своїми знаннями, щиро ділився добротою свого серця.

Колектив навчального закладу глибоко сумує з приводу непоправної втрати та висловлює щирі співчуття сім’ї, друзям, знайомим та просить згадати Березного А.З добрим словом та світлим спогадом»,

– діляться колеги загиблого педагога.

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Про загибель Олександра Березного повідомила голова департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. За її словами, чоловік працював заступником директора з господарської частини позашкільного навчального закладу.

«Сумна новина страшна, жахлива, несправедлива….перестало битися серце світлої людини, доброго друга, доброзичливого колеги, надійного порадника та професіонала своєї справи.

Вічна світла пам’ять нашому колезі та другу!»,

– написала Буйневич.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 березня, російські терористи запустили Одесою дві балістичні ракети з території окупованого Криму. В результаті зруйновано базу відпочинку на Дачі Ковалевського, постраждали будинки у приватному секторі.

Станом на ранок суботи, 16 березня, у лікарнях залишаються понад 50 постраждалих, з яких 9 осіб – у тяжкому стані.

Число жертв обстрілу сьогодні зросло до 21 – вранці у лікарні помер рятувальник ДСНС – водій-пожежний Віталій Алімов. Він із колегами виїхав для надання допомоги постраждалим після першого прильоту ракети та отримав тяжкі травми внаслідок повторного ракетного удару.

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На згадку про загиблих сьогоднішнього дня, суботу, 16 березня, оголошено в Одесі та Одеській області Днем жалоби.