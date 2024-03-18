Під час ракетного удару по Одесі 15 березня загинув 24-річний спецпризначенець

Стало відоме ім’я ще одного загиблого від ворожих ракетних обстрілів Одеси 15 березня – обірвалося життя 24-річного воїна зі штурмової бригади “Лють” Ільюшина Андрія Олександровича.
Андрій Ільюшин після першого прильоту поспішив на допомогу своїм побратимам, оскільки був військовим медиком. Другий приліт убив молодого військового, розповіла волонтерка Любов Рябко.
У бійця залишилися дружина і маленька дитина.
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Андрія Ільюшина поховають в Арцизі, звідки він родом.
Як повідомив міський голова Арциза Сергій Парпуланський, церемонія прощання з героєм відбудеться 19 березня о 10:00 за адресою: вул. Лугова, 91/1.
Жителів Арциза закликають утворити живий коридор пошани на останньому шляху загиблого:
- о 10:45 від вулиці Лугова, вздовж вулиць Свободи та Соборна до храму Іоанна Богослова (вулиця Соборна);
- о 12:30 від храму вздовж вулиці Соборна до центрального кладовища.
“Нехай добрий, світлий спогад про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував”, – висловив свої співчуття рідним воїна Сергій Парпуланський.