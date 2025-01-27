Трагічну новину повідомили в міськраді Подільська.

Сергій Негруль народився 10 лютого 1982 року в місті Подільськ. Після закінчення Новоселівської школи обрав професію помічника машиніста, яку здобув у Жмеринському вищому професійному училищі. Працював у Подільському локомотивному депо, а потім в охоронній організації.

З 2014 року він став на захист рідної землі, коли російські окупанти розпочали збройну агресію на Сході. Сергій був серед тих, хто героїчно тримав оборону Донецького аеропорту.

У 2016 році він підписав контракт зі Збройними Силами України та продовжив боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України. Під час повномасштабного вторгнення російської федерації на Україну Захисник воював на найгарячіших напрямках: Донецькому та Харківському. Його бойові стежки пролягали через такі населені пункти як: Антрацит, Попасна, Мар’їнка, Курахівське, Куп’янськ.

У військового залишилося троє дітей: двоє синів, 22 і 14 років та дев’ятирічна донька. Його старший син продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ.

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