Трагічну новину повідомили в міськраді Подільська.
Сергій Негруль народився 10 лютого 1982 року в місті Подільськ. Після закінчення Новоселівської школи обрав професію помічника машиніста, яку здобув у Жмеринському вищому професійному училищі. Працював у Подільському локомотивному депо, а потім в охоронній організації.
З 2014 року він став на захист рідної землі, коли російські окупанти розпочали збройну агресію на Сході. Сергій був серед тих, хто героїчно тримав оборону Донецького аеропорту.
У 2016 році він підписав контракт зі Збройними Силами України та продовжив боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України. Під час повномасштабного вторгнення російської федерації на Україну Захисник воював на найгарячіших напрямках: Донецькому та Харківському. Його бойові стежки пролягали через такі населені пункти як: Антрацит, Попасна, Мар’їнка, Курахівське, Куп’янськ.
У військового залишилося троє дітей: двоє синів, 22 і 14 років та дев’ятирічна донька. Його старший син продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ.
Читайте також:
- На фронті загинув головний інженер одеського комунального підприємства;
- На війні на Курщині загинув стрілець-гранатометник з Одеської області;
- На Донецькому напрямку загинув воїн із Болграда.