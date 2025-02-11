З перших днів повномасштабного вторгнення він разом із побратимами захищав морські кордони України. Під час чергової ворожої атаки Ілля до останнього вів вогонь, прикриваючи своїх побратимів. Він діяв мужньо та рішуче, не відступаючи перед ворогом, поки інші бійці займали безпечні та вигідні позиції. Його сміливість і самопожертва дали шанс іншим вижити. Ілля виконав свій обов’язок, але смертельне поранення обірвало його життя.

Ілля Грищенко народився 1994 року в багатодітній родині в Ізмаїлі. З дитинства мріяв про море, а також щиро захоплювався спортом – насамперед, легкою атлетикою.

Після школи вступив до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. О.С. Попова, однак після третього курсу взяв академічну відпустку та у 2020 році підписав контракт і приєднався до Морської охорони. Починав службу мотористом-керманичем на малому катері «Галія», а потім став старшим мотористом-керманичем уже на іншому катері.

«Його кредо було просте, але сильне: «Впораємося, зробимо». Він був не тільки військовим, а й воїном із великим серцем – завжди підтримував, допомагав, умів підбадьорити в найскладніші часи», – згадують побратими Іллі.

Вшанувати пам’ять воїна прийшли рідні, друзі, побратими та жителі міста. Захисника поховали з усіма військовими почестями.