Сумне повідомлення опубліковано на сторінці Всесвітнього Клубу одеситів у Facebook.

«Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси», – йдеться у повідомленні.

Валерій Хаїт був капітаном легендарної збірної команди КВК Одеси з 1966 по 1971 роки. Також він керував одеськими командами-чемпіонами у 1972 р. (Збірна Одеси під прапором Інституту народного господарства) та 1987 р. (Перша команда джентльменів ОДУ).

Валерій Хаїт – один із засновників одеської Гуморини (1972), лауреат премії «Золотий Остап» як редактор (з 1997 р.) одеського гумористичного журналу «Фонтан» у номінації «Найсмішніше друковане видання» (2006).

Окрім цього, він автор книг ліричних віршів та прози – томи есе та спогадів «Книга читача» (виданого в Одесі 2009 р.) та низки гумористичних збірок.

Саме йому належала ідея всенародного збору коштів на пам’ятник Ісааку Бабелю в Одесі, відкритий 4 вересня 2011 р. і він був ініціатором заснування Одеської міжнародної літературної премії імені Ісаака Бабеля (з 2017 р.).

Про час та місце прощання з легендарним одеситом буде повідомлено додатково.

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