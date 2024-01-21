Пішов із життя відомий одеський письменник-сатирик Євген Хаїт

Як повідомив у себе у Facebook шоумен та депутат Одеської міськради Олег Філімонов, у письменника зупинилося серце, хоча він на нього ніколи не скаржився.

«Друзі! Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт… І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося»

– написав Олег Філімонов.

Він також розповів, що Євген Хаїт був дуже талановитою людиною – він писав чудові вірші та есе на інстаграмі.

«Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВНівських гастролей. Як він любив життя! Він співав із ансамблем дівчат. Він проводив кастинг для «Голих і смішних» і мав славу знавця жіночої краси. Він не вживав спиртного і завжди заздрив мені, коли я в його присутності пив коньяк і казав: ось би мені так!..»,

– згадує депутат.

Прощання з Євгеном Хаїтом відбудеться у вівторок, 23 січня, у фойє Одеської кіностудії з 12:00. Його поховають на Таїровському цвинтарі.

Раніше стало відомо про смерть одеського адвоката та правозахисника Олега Миколина.

А 8 січня помер видатний шахіст з Одеси Юрій Гордіан.

Також «Одеське життя» розповідало, які відомі одесити пішли від нас у 2023 році.