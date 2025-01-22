Сумну звістку повідомили на сторінці музею у Facebook.

«Ірина Миколаївна присвятила своє життя мистецтву. Вона працювала в нашому музеї з 1977 року, понад 40 років віддано ділилася своїми знаннями та любов’ю до культури. Її лекції захоплювали слухачів, а проникливі арт-критичні огляди надихали багатьох… Останні місяці вона дихала лише за допомогою кисневого апарату, але навіть у ці важкі часи не втрачала своєї сили духу», – наголошується у повідомленні.

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Колеги Ірини Миколаївни також розповіли, що, будучи життєрадісним, закоханим у мистецтво та талановитим педагогом, вона стала наставницею для багатьох молодих художників, допомагала відкривати нові таланти. Її внесок у викладання історії мистецтва у школах та дитячих садках залишиться незабутнім.

«Світла пам’ять про Ірину Миколаївну назавжди у серцях рідних, друзів, колег та всіх, хто мав щастя знати її», – додали у музеї.

Прощання з Іриною Тимоховою відбудеться у п’ятницю, 24 січня о 12:00 у Слобідському відділенні Одеського обласного патологоанатомічного бюро за адресою: вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5 (11 міська лікарня).

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