Скорбное сообщение опубликовано на странице Всемирного Клуба одесситов в Facebook.

«Легендарный капитан КВН Валерий Хаит ушел навсегда в историю Одессы», – говорится в сообщении.

Валерий Хаит был капитаном легендарной сборной команды КВН Одессы с 1966 по 1971 годы. Также он руководил одесскими командами-чемпионами в 1972 г. (Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства) и 1987 г. (Первая команда джентльменов ОГУ).

Валерий Хаит – один из основателей одесской Юморины (1972), лауреат премии «Золотой Остап» как редактор (с 1997 г.) одесского юмористического журнала «Фонтан» в номинации «Самое смешное печатное издание» (2006).

Помимо этого, он автор книг лирических стихов и прозы – тома эссе и воспоминаний «Книга читателя» (изданного в Одессе в 2009 г.) и ряда юмористических сборников.

Именно ему принадлежала идея всенародного сбора средств на памятник Исааку Бабелю в Одессе, открытый 4 сентября 2011 г. и он же был инициатором учреждения Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля (с 2017 г.).

О времени и месте прощания с легендарным одесситом будет сообщено дополнительно.

Еще новости Одессы по теме: