Реформа МСЕК: що буде натомість і чи збережеться інвалідність

В Україні буде повністю реформовано медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), яка встановлює інвалідність. Відповідний законопроект підготувало МОЗ. Якщо документ ухвалять, то зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.
Це пов’язано з нещодавніми гучними скандалами з чиновниками МСЕК, які отримували великі хабарі за оформлення інвалідності, та прокурорами, у яких масово почали виявляти інвалідність.
Що буде замість МСЕК?
У МОЗ дали роз’яснення:
- Медико-соціальну експертизу замінять лікарі-практики, які працюють у багатопрофільних (кластерних) лікарнях. Команди лікарів буде підібрано індивідуально для кожного пацієнта, залежно від діагнозу. Причому лікар не дізнається заздалегідь, хто його пацієнт. А пацієнт не знатиме, хто його лікар.
- Систему буде повністю цифровізовано. Це означає, що висновок кожного лікаря, який проводив обстеження, буде в електронному вигляді і вся група лікарів зможе ознайомитися з ним. Тобто неможливо буде «домовитися» з лікарем. Рішення щодо встановлення інвалідності ухвалюватиметься лікарями спільно. Якщо ви з ним не погоджуєтеся, то зможете його оскаржити.
- Фінансуватиме нову систему Національна служба здоров’я (НСЗУ). Якщо, наприклад, знадобляться додаткові обстеження, їх можна буде зробити безкоштовно у тій лікарні, де оцінюють стан вашого здоров’я.
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Що залишиться без змін?
- Встановлення статусу людини з інвалідністю і надання пільг.
- Збереження всіх груп інвалідності, отриманих до реформи, крім випадків, які потребують перевірки (включаючи кримінальні провадження). Тобто людям, які мають інвалідність і відповідні виплати, хвилюватися не варто. Залишиться і група, і виплати щодо неї.
- Медико-соціальна експертиза для дітей.
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