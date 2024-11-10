Реформа МСЕК: що буде натомість і чи збережеться інвалідність

Війна на дотик: як незрячі пристосовуються до нових реалій Ці люди живуть поруч із нами. Найчастіше ми помічаємо їх, лише почувши стукіт тростини по бруківці. Але, попри втрату зору, вони прагнуть жити повноцінним життям. Про те, як виживають незрячі під час війни, «Одеське життя» розмовляє з головою правління Одеської обласної організації товариства сліпих Олексієм Максименком. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Олена Зеленська на Одещині розповіла про реформу шкільного харчування В Одеській області триває активне впровадження реформи шкільного харчування, попри постійні обстріли та складну ситуацію в регіоні. Команда реформи організувала престур для ознайомлення з її реалізацією на місцях, до якого долучилися представники влади та медіа. Важливою частиною відвідин стало ознайомлення з різними моделями організації харчування в навчальних закладах. Про це повідомляє Олена Зеленська на своїй офіційній сторінці у Facebook. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Принципово не ношу окуляри, хай люди звикають: військовий, що втратив зір, відверто розповів про долю ветеранів Під час бою оборонець Бахмуту Віталій Верес був поранений і втратив зір. Він відверто розповів “Одеському Життю” про тяжкий та коштовний процес лікування і реабілітації, яку пенсію отримує та що надає сенсу його теперешньому життю. Також він навів приклади долі інших ветеранів, які стали інвалідами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ