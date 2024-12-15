Які ліки можна отримати безкоштовно?

Як помідори заміняють аптечні ліки та чому соняшникова олія краща за оливкову Усе частіше медична спільнота вимушена говорити про те, що сучасні лікарські засоби мають багато недобрих побічних наслідків. Простіше кажучи, щось вони лікують, а чомусь шкодять, інколи досить сильно. Наприклад, кожний прийом антибіотиків, а вони пригнічують корисну мікрофлору кішківника, призводить до дисбактеріозу (його відчувають за болем, здуттям у животі). Далі розвиваються запальні процеси, страждають печінка, нирки, шлунок. Тому і йде пошук нових препаратів, які досягали б лікувального ефекту з меншим негативним впливом на організм людини. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Рецепт на антибіотики: як виписати та скільки діє Із серпня 2022 року антибіотики в Україні можна придбати тільки за рецептом, зокрема й електронним (е-рецептом). Сьогодні, до Всесвітнього тижня обізнаності про антибіотики, «Одеське життя» дізнавалося, як виписати рецепт на антибіотики і на скільки днів його дають. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Скільки діє електронний рецепт на ліки Буває так, що ліків, на які у вас є електронний рецепт, в аптеці немає. У такому разі зазвичай пропонують замовити потрібний препарат. Ала чи не закінчиться термін дії е-рецепту? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ