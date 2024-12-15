Які ліки можна отримати безкоштовно?

Завдяки програмі «Доступні ліки» жителі України можуть отримати близько 600 торгових назв ліків та медвиробів, з яких 208 – безкоштовні, а решту можна отримати з невеликою доплатою.
Як повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ), до програми «Доступні ліки» входять:
- 241 засіб для серцево-судинних захворювань (назви препаратів із тим самим засобом можуть бути різними);
- 110 засобів від розладів психіки та поведінки, епілепсії;
- 31 засіб для хронічних захворювань дихальних шляхів;
- 7 препаратів для лікування хвороби Паркінсона;
- 55 препаратів для пацієнтів із цукровим діабетом II типу;
- 4 засоби для нецукрового діабету;
- 63 торгові назви препаратів інсуліну;
- 45 тест-смужок для самоконтролю рівня цукру;
- 25 засобів для осіб у посттрансплантаційному періоді;
- 8 засобів для лікування болю та паліативної допомоги.
Рецепт на ліки може виписати сімейний лікар чи вузький фахівець. Якщо ви не знаєте, до якого лікаря звернутися, телефонуйте до Служби здоров’я (НСЗУ) за телефоном 16-77.
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