Захист прав дитини з інвалідністю: призначення державної допомоги та аліменти

Захист інвалідів в Україні завжди на пильному контролі держави, і важливо знати, як призначається допомога цій категорії осіб.

Як визначається група інвалідності у дитини

Відповідно до ч.1. Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (редакція від 01.01.2024) дитина з інвалідністю – особа до досягнення нею повноліття (віком до 18 років) зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено інвалідність.

Відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (редакція від 01.03.2024),

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначаються медико-соціальною експертною комісією закладу охорони здоров’я.

Причина, категорія і строк, на який встановлюється відповідна категорія дітям з інвалідністю, визначаються лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

Медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) та заклади охорони здоров’я у триденний строк зобов’язані надіслати виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією, форма якої затверджується МОЗ (далі – виписка з акта огляду МСЕК), особи з інвалідністю з дитинства або медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, форма якого затверджується МОЗ (далі – медичний висновок про дитину з інвалідністю), до органу соціального захисту населення за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або матері (батька), усиновлювача, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, опікуна, піклувальника дитини з інвалідністю віком до 18 років (далі – законного представника дитини з інвалідністю).

Не пізніше ніж через 10 днів після надходження зазначених документів орган соціального захисту населення зобов’язаний надіслати письмове повідомлення особі з інвалідністю з дитинства, законному представнику дитини з інвалідністю про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її призначення.

Соціальна допомога дітям з інвалідністю: як вона призначається

Державна соціальна допомога (в тому числі надбавка на догляд) призначається з дня звернення за їх призначенням, якщо протягом трьох місяців подано всі необхідні документи. Якщо до заяви подано документи не в повному обсязі, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняття відповідних документів із зазначенням дати їх прийняття, а також про документи, які у тримісячний строк необхідно подати (повідомлення видається/надсилається йому у паперовій або електронній формі (за наявності електронної адреси).

Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) вважається день прийняття заяви з документами.

Заява розглядається не пізніше ніж через 10 днів після її надходження з документами.

Який розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю

Розмір державної соціальної допомоги призначається відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно із законом.

Державна соціальна допомога призначається особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Суми державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд), призначені, але не одержані своєчасно отримувачем через виплатні об’єкти поштового зв’язку АТ «Укрпошта» без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед днем звернення за її одержанням.

Таким чином, існує механізм призначення соціальної допомоги.

І ви можете поцікавитися в органах соціального забезпечення, як вам призначено допомогу і коли її очікувати.

Аліменти на дитину-інваліда: як стягнути

Якщо ви матір дитині виховуєте дитину-інваліда, ви маєте право стягнути з батька дитини в судовому порядку аліменти.

Опіка за хворою дитиною потребує уваги, і складно в цей час працювати, мати постійні доходи, тому, аліменти повинні бути щомісячною підтримкою вашої рідної людини.

За правилами ст. 88 СК України, якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» судовий збір не сплачується при поданні на аліменти.

До позовної заяви надаєте (копії):

медичних висновків;

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

індивідуальну програму реабілітації інваліда;

довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді;

довідку про ваші доходи;

довідку про розмір пенсії;

інші документи, що підтверджують ваші обставини.

Можете до судової справи залучити свідків, які підтвердять, що ви і ваша дитина потребують допомоги.

Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає.

Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю, визначається за рішенням суду відповідно до частини першої статті 80 цього Кодексу, без урахування можливості одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки або сина.

Дитина інвалід має право на гідне утримання тому, батько дитини зобов’язаний піклуватися про дитину-інваліда. Це стосується не лише, коли подружжя розлучене а й проживає окремо, але й коли мати з батьком дитини не перебуває в шлюбі.