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В Одесі запрацювало «Соціальне таксі»: як замовити

В Одесі запрацювало «Соціальне таксі»: як замовити

В Одесі запрацювала муніципальна служба «Соціальне таксі». Безоплатною послугою можуть користуватися люди з інвалідністю I і II груп, діти з порушенням опорно-рухового апарату, а також особи з порушенням зору.

Поки замовити послугу можна через територіальний центр. Найближчими днями службу буде під’єднано до короткого номера 15-01, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Зараз пасажирів обслуговують 6 машин, які обладнані для перевезення осіб з інвалідністю. Два автомобілі куплені за міською програмою, 2 машини надали партнери з Регенсбурга. Ще два автомобілі Одеса отримала від громадської організації «Безбар’єрні», з якими підписано Меморандум.

Безкоштовне таксі працюватиме в будні дні з 08:30 до 17:30 і надаватиме до 10 поїздок на місяць для кожного користувача. Замовити послугу можна за три дні до поїздки, а в екстрених випадках – за наявності вільних ресурсів.

До речі, на таксі можна не лише їздити, але и заробляти. Навіть якщо людина не має власного авто. Як, мі розповідали в матеріалі: Як почати заробляти з Uklon: досвід і поради водіїв в Одесі.

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