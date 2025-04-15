Зеленский и Марк Рютте в Одессе, 15 апреля 2025 г.
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Саме через цю зустріч тимчасово перекривали вулиці, через що рух у центрі міста був тимчасово ускладнений.

Варто зазначити, що з міркувань безпеки офіційної інформації про цей візит не було. Водночас у поліції вибачилися перед одеситами за тимчасові незручності на дорогах через приїзд міжнародної делегації.

Також стало відомо, що для висвітлення візиту були запрошені медіа, але вибірково, і принцип відбору залишився невідомим.

По темі: Війна в Україні: яку роль відіграють США і НАТО в планах Кремля

На пресконференції Зеленського та Рютте побував фотокореспондент «Одеського життя»:

Зеленський в Одесі, 15 квітня 2024

Зеленський на пресконференції в Одесі

Генсек НАТО Марк Рютте в Одесі, 15 квітня 2025

Візит Генсека НАТО до Одеси

Зеленський і Рютте під час візиту до Одеси, 15 квітня 2025

Більше подробиць, ймовірно, стане відомо згодом.

Хто такий Марк Рютте

Марк Рютте — нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. Прем’єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, обійняв посаду 1 жовтня 2024 року.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою