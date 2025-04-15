Саме через цю зустріч тимчасово перекривали вулиці, через що рух у центрі міста був тимчасово ускладнений.
Варто зазначити, що з міркувань безпеки офіційної інформації про цей візит не було. Водночас у поліції вибачилися перед одеситами за тимчасові незручності на дорогах через приїзд міжнародної делегації.
Також стало відомо, що для висвітлення візиту були запрошені медіа, але вибірково, і принцип відбору залишився невідомим.
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На пресконференції Зеленського та Рютте побував фотокореспондент «Одеського життя»:
Більше подробиць, ймовірно, стане відомо згодом.
Хто такий Марк Рютте
Марк Рютте — нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. Прем’єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, обійняв посаду 1 жовтня 2024 року.
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