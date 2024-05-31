Неоголошений візит до Одеси: міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги

Неоголошений візит до Одеси: міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги

30 травня в Одесу з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму в 500 мільйонів євро.

Візит міністра оборони Німеччини до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.

Під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умеровим німецький чиновник наголосив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в її оборонних діях.

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Пісторіус в Одесі

“Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях”, – наголосив Пісторіус.

Також Борис Пісторіус оголосив, що до нового пакета військової допомоги увійде:

  • “велика кількість” ракет для систем ППО типу Iris-T,
  • безпілотники для розвідки і ведення бойових дій у Чорному морі,
  • запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина,
  • запасні двигуни для танків Leopard,
  • мільйон патронів для стрілецької зброї.

У пакеті є додаткові бойові машини піхоти Marder, бойові броньовані машини, зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Також, за словами глави Міноборони Німеччини, з 2025 року почнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155. Крім того, Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків.

Борис Пісторіус зазначив, що частина німецької допомоги вже готова до відправки в Україну.

 

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