Неоголошений візит до Одеси: міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги

Візит міністра оборони Німеччини до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.

Під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умеровим німецький чиновник наголосив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в її оборонних діях.

“Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях”, – наголосив Пісторіус.

Також Борис Пісторіус оголосив, що до нового пакета військової допомоги увійде:

“велика кількість” ракет для систем ППО типу Iris-T,

безпілотники для розвідки і ведення бойових дій у Чорному морі,

запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина,

запасні двигуни для танків Leopard,

мільйон патронів для стрілецької зброї.

У пакеті є додаткові бойові машини піхоти Marder, бойові броньовані машини, зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Також, за словами глави Міноборони Німеччини, з 2025 року почнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155. Крім того, Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків.

Борис Пісторіус зазначив, що частина німецької допомоги вже готова до відправки в Україну.