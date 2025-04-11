Про це 10 квітня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив засновник центру Андрій Ставніцер.

Поїздка стала частиною триваючої роботи герцога Сассекського зі сприяння пораненим ветеранам. У 2014 році він заснував The Invictus Games Foundation – глобальні спортивні змагання для поранених і травмованих військовослужбовців та ветеранів.

Принц Гаррі 10 років прослужив у британській армії і двічі був в Афганістані. Він втратив кілька близьких друзів у боях. Тому принц дуже багато зробив для того, щоб люди в усьому світі розуміли та поважали ветеранів.

У клініці Superhumans Center він зустрівся з усіма хлопцями, які брали участь в іграх цієї зими. Його вразила реабілітація поранених військових у центрі, де під одним дахом проводять протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу.

«Це мій перший візит до України – і точно не останній. Для мене було величезною честю і привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus, із деякими з наших спортсменів та учасників Ігор із Великої Британії за останні десять років», – зазначив принц Гаррі.

Візит принца Гаррі заздалегідь не анонсувався. Про нього було оголошено тільки після від’їзду британського принца з України.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що українці не можуть вирішити, як правильно називати нового короля Великої Британії.

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