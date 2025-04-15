Журналісти «Одеського життя» підтверджують складнощі з проїздом історичним центром Одеси.

У поліції повідомляють, що тимчасові незручності на дорогах Одеси пов’язані з візитом міжнародної делегації, і закликають усіх до взаємоповаги і порядку на дорогах.

Неофіційні джерела кажуть, що в місто з візитом приїхав Марк Рютте, генеральний НАТО (Північноатлантичного оборонного альянсу).

Офіційної інформації про це немає – про візити такого рівня в Одесі в умовах воєнного стану повідомляють уже після їх завершення. Причина тому – підвищена небезпека ракетних ударів і терактів з боку Росії.

Україна офіційно прагне стати членом НАТО, вбачаючи в цьому гарантію своєї безпеки і стабільності. З початком повномасштабного вторгнення Росії це питання стало ще більш актуальним.

Нагадаємо, на думку президента Трампа, саме прагнення України стати учасником НАТО, спровокувало керівника Росії Володимира Путіна почати повномасштабне збройне вторгнення в Україну.

Довідка

НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це міжнародний військово-політичний союз, що об’єднує 32 країни Європи та Північної Америки. Основна мета НАТО – забезпечення колективної безпеки і захисту своїх членів політичними і військовими засобами. Альянс діє на основі принципу колективної оборони: напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх. НАТО також сприяє демократичним цінностям, мирному врегулюванню конфліктів і співпраці між країнами.