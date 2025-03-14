На Європейській площі в Одесі 14 березня зібралися близько сотні людей, щоб вшанувати пам’ять загиблого активіста Дем’яна Ганула. Присутні зазначили, що це найменше, що вони можуть зробити в пам’ять про нього. Одна з учасниць заходу, Марина Бойко, висловила думку, що ситуація є небезпечною для всіх патріотів та проукраїнських людей.

Марина Бойко також додала, що вбивство може мати російський слід, як і інші резонансні злочини проти патріотів. За її словами, це свідчить про те, що ніхто з активістів не може почуватися в безпеці. Вона наголосила на важливості усвідомлення таких загроз.

Серед учасників заходу були люди з плакатами. Одна з одеситок тримала плакат із написом “Велика втрата для Одеси та України”. Вона зазначила, що Дем’ян Ганул був небайдужою людиною, яка влучно висловлювала свою позицію та захищала українців. На завершення присутні заспівали гімн України.Нагадаємо, сьогодні, 14 березня активіста Дем’яна Ганула було вбито пострілом у голову. Згодом з’явилося повідомлення, що ймовірного вбивцю було заарештовано.