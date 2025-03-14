Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом убивства одеського громадського діяча. Подію кваліфікували як умисне вбивство, вчинене на замовлення, зазначили там.

Повідомляється, що невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Убивство сталося на очах очевидців, відповідне відео поширюється в соцмережах.

«Він спокійно йшов позаду. На ньому були військові штани і військова зелена кофта з довгим рукавом. Чоловік, у якого вистрілив чоловік у військовій формі, пробіг трохи і впав… А той, хто стріляв, підійшов до нього і вистрілив йому впритул у голову вдруге… І спокійно пішов уперед…» – каже один з очевидців.

Наразі на місці вбивства працюють слідчі, криміналісти та оперативники. Вживають заходів щодо затримання зловмисника.

Поліція розмістила фотографії чоловіка, якого підозрюють у скоєнні умисного вбивства одеського громадського діяча.

Усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження, просять звертатися за телефонами: (380) 732555126; (380) 949498364 або на спецлінію «102».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в місто виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Виговським.

«Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки… Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнений у військову форму не відповідає дійсності”.